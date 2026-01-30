Blitz contro lo spaccio a Ostia con i paracadutisti del Tuscania | 7 arresti e centinaia di dosi sequestrate

Un blitz all’alba a Ostia Ponente ha portato all’arresto di sette persone e al sequestro di centinaia di dosi di droga. Carabinieri e paracadutisti del Tuscania sono intervenuti in modo deciso per fermare lo spaccio nel quartiere. L’operazione ha sorpreso i pusher e messo sotto controllo un’area considerata a rischio.

