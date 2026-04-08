Doppio programma a Milanello | le ultime in vista di Milan-Udinese

Dopo la trasferta a Napoli, il Milan si è ritrovato a Milanello per preparare la prossima partita contro l'Udinese. La seduta ha visto alcuni titolari rimanere in palestra, mentre agli altri giocatori è stata dedicata una partitella. La squadra si sta concentrando sugli aspetti tattici e fisici in vista del confronto in programma. La giornata ha visto un lavoro differenziato e sessioni di allenamento per tutti i componenti del gruppo.

Giornata intensa a Milanello per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro il Napoli al 'Maradona', lo staff tecnico ha organizzato una seduta differenziata dividendo la rosa in due gruppi. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la sfida contro l’Udinese, in programma sabato 11 aprile alle 18:00. I titolari scesi in campo lunedì hanno svolto lavoro atletico e tecnico sul terreno di gioco. Gli altri elementi della rosa, compresi Leao, Gimenez, Ricci e Gabbia, hanno disputato una partitella in famiglia contro la Primavera sul campo del centro sportivo di Carnago. Buone notizie, invece, sul fronte infermeria: Matteo Gabbia, unico assente della trasferta di Napoli, ha lavorato regolarmente in gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Doppio programma a Milanello: le ultime in vista di Milan-Udinese Allenamento in vista della sfida con l’Inter: le ultime da Milanello dopo i colpi di mercatoIl Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello con il puntato sulla preparazione per la sfida contro l’Inter, in programma a pochi giorni di... Infortuni Milan, notizia importantissima per Gimenez: le ultime da MilanelloMassimiliano Allegri aveva parlato così della situazione infortuni prima della Cremonese: "Gabbia è fuori. Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A Milan, è pronto per l’Udinese: novità importante da MilanelloLe ultime notizie dal centro sportivo di Carnago dopo il ko contro il Napoli: si guarda già alla gara con l'Udinese ... milanlive.it Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: Allegri cerca soluzioni per sbloccare l’attaccoMilanello, dopo il ko di Napoli, il Milan si ritrova subito per iniziare la marcia verso la sfida contro l’Udinese: l’obiettivo è ritrovare il gol degli attaccanti Nella mattinata di oggi la squadra s ... milannews24.com