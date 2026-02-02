Allenamento in vista della sfida con l’Inter | le ultime da Milanello dopo i colpi di mercato

Dopo aver chiuso alcuni acquisti di mercato, il Milan si è ritrovato a Milanello per allenarsi in vista della sfida contro l’Inter, prevista tra pochi giorni. I giocatori hanno lavorato duramente sul campo, concentrandosi sulla preparazione fisica e tattica. La squadra vuole arrivare al derby in forma e con la giusta carica, anche dopo i recenti movimenti di mercato. La tensione è alta, e i tifosi si aspettano una partita combattuta.

Il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello con il puntato sulla preparazione per la sfida contro l’Inter, in programma a pochi giorni di distanza. Dopo un calciomercato intenso che ha portato in squadra nuovi elementi tra difesa e centrocampo, il ritmo degli allenamenti è stato rafforzato per integrare i nuovi acquisti nel gioco collettivo. L’obiettivo principale, chiarito dai tecnici, è garantire coesione tra i reparti e massima efficienza tattica prima del derby di Coppa Italia, che potrebbe definire il cammino in entrambe le competizioni. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di un’azione sincronizzata, soprattutto in fase di transizione, con particolare attenzione al ruolo dei nuovi innesti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allenamento in vista della sfida con l’Inter: le ultime da Milanello dopo i colpi di mercato Approfondimenti su Milan Inter Appiano Gentile Inter: Sessione di allenamento mattutina in vista della sfida con il Lecce L’Inter ha svolto questa mattina una sessione di allenamento ad Appiano Gentile in preparazione della sfida contro il Lecce. Mercato Juventus, novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l’Inter. Le ultime sulla possibilità in vista del mercato di gennaio Il mercato di gennaio si infiamma con nuove possibilità per la Juventus, concentrandosi sulla volontà di rinforzare il centrocampo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milan Inter Argomenti discussi: La ’prima’ del mister. Tutti a disposizione in vista della Coppa; Prosegue il lavoro delle Fere in vista della sfida di Domenica 1 Febbraio contro la Torres; Crespi a Salò per l’allenamento di rifinitura con il Brescia: corsa contro il tempo per tesserarlo in tempo per il Renate; BENEVENTO CALCIO, INTENSA SEDUTA DI ALLENAMENTO IN VISTA DELL’ATALANTA U23. L'allenamento della Roma in vista dell'Udinese: lavoro differenziato per cinque elementiContinua la preparazione della Roma in vista della gara contro l'Udinese. Come riportato da vocegiallorossa.it, Ferguson, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy e Koné hanno lavorato a parte, mentre Hermoso ha c ... msn.com Djokovic, niente allenamento a Wimbledon in vista della semifinale con SinnerGiovedì senza allenamenti in campo per Novak Djokovic. Alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, il serbo avrebbe dovuto svolgere un allenamento di due ore, dalle 14 alle 16 ... sport.sky.it Un tranquillo allenamento domenicale con focoso tifo rossoblù in vista della gara col Milan e chissà che il mercato ci regali qualche colpo di coda... facebook Allenamento congiunto a Verona per #Italrugby e l' #ItalrugbyU20 in vista del @SixNationsRugby Potersi confrontare con la Nazionale Maschile, a una settimana dall’inizio del torneo, è stato un importante test - Di Giandomenico, Capo Allenatore U20 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.