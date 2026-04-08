Nel Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale senza aver perso un game. La sua vittoria contro un avversario noto per la sua reattività ha suscitato grande attenzione. La partita si è conclusa con un doppio bagel, e Berrettini ha dimostrato una buona forma sul campo. Ora si prepara per il prossimo turno del torneo.

Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game. Dopo aver sfruttato il ritiro all’esordio di Roberto Bautista Agut (era sotto 4-0), il romano gioca la partita perfetta contro un Daniil Medvedev nella sua versione peggiore. Finisce con un eloquente 6-0 6-0 in appena 50 minuti al termine di un match davvero surreale per quello che si è visto in campo, soprattutto con il russo totalmente assente e incapace di reagire ad una tale umiliazione. Dall’altra parte un Berrettini molto solido, attento, che ha giocato molto bene e che attende ora il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!

Clamoroso a Montecarlo: Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagelChe Medvedev non sia un amante della terra rossa è una cosa risaputa, ma alzi la mano chi si aspettava una partita simile al secondo turno del primo...

Montecarlo, Berrettini martella Medvedev e passa agli ottaviÈ successo di tutto sula terra rossa di Montecarlo, dove un incredibile Berrettini, in appena 51 minuti di gioco, ha travolto il numero 10 del mondo...

Temi più discussi: Segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale; Matteo Arnaldi si arrende a Muller in un match folle nelle qualificazioni a Montecarlo, ma viene ripescato come lucky loser; Masters 1000 Monte Carlo: solo quattro game per Berrettini, poi Bautista si ritira. In conferenza stampa Verso Medvedev: Sfida diversa, ma voglio provarci - LiveTennis.it.

DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game. Dopo aver sfruttato il ritiro ... oasport.it

Montecarlo, super Berrettini: doppio bagel a Medvedev e il russo distrugge la racchetta(Adnkronos) – Mattinata surreale a Montecarlo. Matteo Berrettini trova una prestazione clamorosa contro Daniil Medvedev, nel secondo turno del Masters 1000 del Principato. Dopo il primo set vinto 6-0 ... pianetagenoa1893.net

Cronaca di un massacro sportivo: Berrettini vs Medvedev Non ci sono aggettivi per descrivere quello che è appena accaduto sul Court Rainier III. Matteo Berrettini annienta il n. 7 del seeding, Daniil Medvedev, con un punteggio che lascia senza fiato: 6-0, - facebook.com facebook

#Tennis #Montecarlo Matteo Berrettini n. 90 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.85, ripescato come lucky loser, costretto al ritiro per un problema fisico. Ora dovrà vedersela con il russo Medved x.com