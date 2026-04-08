Doppia emergenza in ospedale In otto ore ben undici codici rossi

Nelle ultime otto ore, il pronto soccorso dell’ospedale ha gestito undici codici rossi, con un flusso continuo di ambulanze e sirene che hanno riempito l’area di emergenza. La situazione, caratterizzata da un’intensa attività in un breve lasso di tempo, ha messo sotto stress il personale sanitario e le strutture. La presenza costante di ambulanze e la serie di interventi urgenti hanno reso quell’ora particolarmente intensa.