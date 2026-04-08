Doppia emergenza in ospedale In otto ore ben undici codici rossi
Nelle ultime otto ore, il pronto soccorso dell’ospedale ha gestito undici codici rossi, con un flusso continuo di ambulanze e sirene che hanno riempito l’area di emergenza. La situazione, caratterizzata da un’intensa attività in un breve lasso di tempo, ha messo sotto stress il personale sanitario e le strutture. La presenza costante di ambulanze e la serie di interventi urgenti hanno reso quell’ora particolarmente intensa.
Un’ora che sembrava non finire mai. Sirene, ambulanze in arrivo a raffica e il pronto soccorso di Torrette sotto pressione come non mai. E’ successo poco prima dell’alba quando si sono concentrati sette codici rossi nel giro di sessanta minuti: un’emergenza nell’emergenza, tra l’incidente mortale avvenuto in autostrada (di cui parliamo nella pagina a fianco) e un drammatico caso di violenza domestica successo a Fano. Una situazione al limite, affrontata grazie a una mobilitazione straordinaria: circa 50 operatori sanitari coinvolti, tra medici, infermieri e specialisti, richiamati anche fuori turno per reggere l’urto. Tutto è iniziato poco prima delle 5 quando sono arrivati i quattro feriti dell’incidente mortale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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"Mio padre senza visita per ore al pronto soccorso", il primario: "Parametri stabili, quel pomeriggio 60 accessi e 3 codici rossi"Arrivato nel pomeriggio dopo un malore, l’anziano 90enne lascia il reparto in serata firmando le dimissioni.
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