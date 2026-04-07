Undici codici rossi in meno di otto ore | l' incredibile notte del Pronto soccorso di Torrette

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, il Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ha assistito a un flusso intenso di interventi, con undici codici rossi registrati in meno di otto ore. Tra i casi più gravi, si segnalano un incidente stradale e un episodio di violenza domestica. Nella prima ora della giornata, sette di questi codici sono stati assegnati nel giro di circa un’ora.

ANCONA – Un gravissimo incidente stradale e un caso di violenza domestica. Questa mattina, martedì 7 aprile 2026, prima dell’alba, nel giro di circa un’ora, ben 7 codici rossi sono arrivati al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Per affrontare questa situazione straordinaria è stato mobilitato un numero considerevole di operatori sanitari, senza dimenticare il presidio materno-infantile del Salesi, dato che uno dei feriti era minorenne. L’emergenza, per la precisione, è iniziata poco prima delle 5 quando al Pronto soccorso e Obi di Torrette sono arrivati quattro feriti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, coinvolti in un incidente stradale lungo l’A14. 🔗 Leggi su Anconatoday.it "Mio padre senza visita per ore al pronto soccorso", il primario: "Parametri stabili, quel pomeriggio 60 accessi e 3 codici rossi"Arrivato nel pomeriggio dopo un malore, l’anziano 90enne lascia il reparto in serata firmando le dimissioni. Tensione al pronto soccorso, "Mio padre 90enne senza visita per ore". Il primario: "Parametri stabili, quel pomeriggio 60 accessi e 3 codici rossi"Arrivato nel pomeriggio dopo un malore, l’anziano lascia il reparto in serata firmando le dimissioni.