Dopo Trump preparatevi a sentire parlare di sovranismo reale

Dopo l’elezione di Donald Trump, si parla sempre più di «sovranismo reale» nel dibattito politico internazionale. Questa espressione si riferisce a una particolare forma di appoggio alla sovranità nazionale e alle politiche nazionaliste, spesso associate a leader di destra che promuovono una linea dura su immigrazione e relazioni internazionali. Le discussioni riguardano l’influenza di queste posizioni sui sistemi politici di diversi paesi e sui rapporti con l’Unione Europea.

Domanda: cos’hanno in comune il leader della destra nazional-populista americana Donald Trump, il leader della destra nazionalista-illiberale ungherese Viktor Orbán (dal quale il vicepresidente americano Jd Vance si è appena precipitato per offrire sostegno in vista delle elezioni di domenica prossima), il leader della coalizione di governo più a destra e più schiacciato su posizioni etno-nazionaliste nella storia di Israele, Benjamin Netanyahu (al fianco del quale, per non dire al traino, gli Stati Uniti hanno scatenato la guerra in Iran)? E cosa li lega ai leader dell’estrema destra populista e nazionalista del resto del mondo, con tutte... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Dopo Trump, preparatevi a sentire parlare di «sovranismo reale» Pedro Sánchez contro la guerra in Iran: il sovranismo reale che dice No sfidando Usa e IsraeleSánchez vieta l’uso delle basi Usa e denuncia la guerra all’Iran: il sovranismo concreto arriva da Madrid, mentre Roma resta allineata L’attacco... The Mandalorian & Grogu: nel film si potrà sentire 'baby Yoda' parlare?Kathleen Kennedy ha svelato un'anticipazione sull'atteso lungometraggio che continuerà la storia della serie targata Disney+. Donald Trump si sente al di sopra di qualsiasi cosa Argomenti più discussi: Manovre di emergenza Dopo Trump, preparatevi a sentire parlare di sovranismo reale; Trump, il presidente Usa di una nuova epoca che punta sulla forza (ma rischia la sconfitta); Preparatevi all'aumento dei prezzi dei medicinali: l'allarme di Marcello Cattani (Farmindustria); Iran risponde a Trump: Aspettatevi azioni schiaccianti e distruttive – Diretta. La Stampa. . Dopo aver minacciato l’Iran e di “cancellare una civiltà in una notte” a poco meno di due ore dall’ultimatum (le 20 ora della costa est di martedì, le 2 di notte italiane) Trump ha accettato la proposta del primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif di - facebook.com facebook Dopo le dichiarazioni folli ed estremiste di Trump, ecco che JD Vance rincara la dose. cc: @meltingmax x.com