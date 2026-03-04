Pedro Sánchez contro la guerra in Iran | il sovranismo reale che dice No sfidando Usa e Israele

Pedro Sánchez ha espresso il suo dissenso rispetto alla guerra in Iran, nel contesto dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro il paese. La posizione del governo spagnolo si inserisce in un quadro di reazioni contrastanti tra le capitali europee, con alcuni paesi che preferiscono mantenere un tono diplomatico e altri che criticano apertamente le azioni militari. La questione ha suscitato reazioni diverse tra i governi europei.

Sánchez vieta l’uso delle basi Usa e denuncia la guerra all’Iran: il sovranismo concreto arriva da Madrid, mentre Roma resta allineata L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha diviso le capitali europee. In molti governi è arrivata la consueta formula diplomatica: appelli alla prudenza, richiami alla de-escalation, frasi calibrate per evitare attriti con Washington. Da Madrid è arrivata una risposta diversa. Pedro Sánchez ha scelto un registro politico e istituzionale che in Europa si ascolta raramente: una condanna esplicita dell’azione militare e una rivendicazione dell’autonomia decisionale del proprio Paese. Nel discorso pronunciato alla Moncloa il presidente del governo spagnolo ha ricostruito il precedente storico che pesa ancora sulla politica internazionale occidentale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

