Dopo mesi di indiscrezioni sul loro amore il pilota e la star debuttano come coppia nel mondo dei social con un reel girato a Tokyo 

Dopo settimane di voci sulla loro relazione, Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno deciso di condividere pubblicamente il loro legame attraverso un video su Instagram. Il reel è stato girato a Tokyo e mostra il pilota di Formula 1 alla guida di una Ferrari F40, mentre effettua drifting tra nuvole di fumo. Accanto a lui, Kim Kardashian è seduta sul sedile del passeggero, confermando così il loro rapporto.

K im Kardashian e Lewis Hamilton escono allo scoperto su I nstagram e lo fanno in grande stile. È il pilota di Formula 1 a ufficializzare la relazione con un reel girato a Tokyo: Hamilton alla guida di una Ferrari F40, tra drift e nuvole di fumo, e Kim Kardashian seduta sul sedile del passeggero. Quando il fumo si dirada alla fine del video, terminata la corsa, la scena si fa ancora più iconica: l’imprenditrice guarda la camera e esclama «È stato pazzesco». Kim Kardashian, l'evoluzione beauty. guarda le foto Il viaggio insieme in Giappone. Il video arriva dopo settimane di avvistamenti romantici nella capitale giapponese. Un insider di Us Weekly ha raccontato: « Stanno andando fortissimo e sono davvero felici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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