Massi e Mino sono entrati in classe per sensibilizzare contro il bullismo, attirando l’attenzione di numerosi studenti. Il cane Mino, famoso sui social, ha partecipato all’evento ‘Leggere il presente’ alla scuola alberghiera Martini, organizzato dalla consulta provinciale degli studenti. La presenza di Mino ha coinvolto i giovani, che hanno ascoltato con interesse il messaggio contro le discriminazioni. L’evento ha avuto un riscontro positivo tra gli studenti presenti in aula.

Ha stregato la giovane e numerosa platea della Querceta, una delle sedi dell’alberghiero Martini, il cane star Mino, ospite speciale dell’evento ’ Leggere il presente ’, organizzato sabato mattina dalla consulta provinciale degli studenti in collaborazione con l’istituto diretto da Marzia Andreoni. L’american bully e il suo padrone Massi vantano sui social oltre tre milioni di follower. Massi (Massimiliano Simari) e Mino, noti pet influencer italiani, sono famosi sui social (TikTok, Instagram, YouTube) per i loro video che raccontano la loro amicizia speciale. Una storia segnata dal riscatto personale di Massi, che promuove messaggi di amore, positività e convivenza serena con i cani, sfatando pregiudizi sulle razze ritenute pericolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Valditara: “I social stimolano bullismo e aggressività in tutto il mondo”. Investiti 2 miliardi nella digitalizzazione, ma vietato il cellulare a scuolaValditara torna a puntare il dito contro i social network.

Morta Ms. Shirley, la parrucchiera dei senzatetto diventata star dei social: trovata senza vita a 57 anniShirley Raines, la parrucchiera dei senzatetto diventata una star sui social, è stata trovata senza vita nella sua casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Massi e Mino a scuola. La coppia, star dei social : Fermiamo il bullismo; Tre scrittori alla Querceta per Leggere il presente.

Il piccolo fenomeno letterario. Massi e Mino, storia di un’amicizia: Riscatto personale e resilienzaPartecipazione e autentico coinvolgimento emotivo, sono stati i protagonisti del successo del primo appuntamento della rassegna ‘Aperistorie’ promossa dall’associazione culturale La Decima e dallo ... ilrestodelcarlino.it

Quotidiano di Sicilia. . L'addio di #Catania a #OrazioRusso, leggenda dello sport, in uno dei luoghi che più amava: lo stadio Massimino. La notizia su QdS.it https://qds.it/orazio-russo-ultimo-saluto-stadio-massinimo-catania-video/ - facebook.com facebook