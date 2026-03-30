Dopo oltre sette mesi dall’ultimo scritto, una donna torna a parlare di sé e delle sue esperienze, spiegando che la pausa non è dovuta a disinteresse ma a un grave incidente che l’ha coinvolta. Ricorda il coma e riflette sulle strutture sanitarie che l’hanno assistita durante il periodo critico. La sua testimonianza si concentra sul percorso di recupero e sui momenti vissuti nel reparto di cura.

Ormai mi separano più di 7 mesi da quando ho scritto per l’ultima volta in questo spazio e il motivo non è la disaffezione dalla testata ma un tragico incidente. Incidente occorsomi a Recco: mentre attraversando sulle strisce sono stata investita da un furgone provocandomi lesioni gravissime. Un politrauma che ha portato a 2 mesi di coma, terapia intensiva e 5 interventi. Per una come me, di sana costituzione fisica e che gli ospedali li aveva frequentati solo come progettista, è stato un trauma non indifferente. Da questa nuova condizione di paziente, ho potuto riflettere sulle strutture sanitarie, per esempio sulla ottima qualità del San Martino di Genova dove mi hanno letteralmente salvato la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo l’incidente e il coma, torno per riflettere sulle strutture sanitarie dove mi hanno salvata

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