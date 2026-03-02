guerra in iran attenzione in italia per i punti sensibili agli attacchi a usa e israele

Le forze di polizia italiane sono state messe in allerta a causa di una circolare urgente del Ministero dell’interno. La comunicazione segnala il rischio di attacchi contro obiettivi considerati sensibili, con un focus particolare su target legati a Israele e agli Stati Uniti. La circolare invita le forze dell’ordine a rafforzare le misure di sicurezza in tutta Italia.

Le forze di polizia italiane sono state messe in allerta da una circolare urgente del Ministero dell'interno sulla possibilità di attacchi contro obiettivi sensibili legati a Israele e agli Stati Uniti. L'avviso è stato diramato dopo l'inizio dei bombardamenti da parte di questi due Paesi sull'Iran, cominciati dopo il collasso delle trattative per un accordo sui progetti di sviluppo di tecnologie nucleari da parte di Teheran. Gli obiettivi principali sono ambasciate e consolati, che all'estero sono già stati presi d'assalto in diverse circostanze. L'antiterrorismo si sta però muovendo anche su altri possibili punti sensibili, meno evidenti, ma che potrebbero comunque essere presi di mira. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Ministro Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’IranIl Ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’Iran.

Guerra in Iran: obiettivi sensibili israeliani e Usa blindati a Firenze e Pisa. I piani delle prefettureLa prefettura di Firenze ha fatto innalzare l’attenzione sugli obiettivi sensibili a seguito dell’intervento militare in Iran.

Iran, Khamenei minaccia gli USA: “Anche le portaerei si possono affondare”

