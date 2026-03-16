In un contesto di crescente tensione internazionale, si registra un aumento dei fondi destinati a Mosca e una riduzione delle forniture di armi a Kyiv. Mentre l’attenzione globale rimane concentrata sull’escalation in Medioriente, il conflitto in Ucraina continua a essere meno al centro dell’attenzione pubblica e diplomatica. Le dinamiche di sostegno e di riduzione di aiuti militari sono oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Con l’escalation mediorientale che continua ad essere sotto i riflettori, poche attenzioni sono al momento rivolte verso il conflitto in Ucraina e verso lo sforzo diplomatico atto a trovare un accordo tra le parti per porvi fine. Anzi, a dirla tutta è lo stesso sforzo diplomatico ad essere stato messo in pausa. Dopo l’ultima sessione negoziale trilaterale tenutasi a Ginevra nel fine settimana del 17-18 febbraio si prevedeva infatti di tenere un altro round di discussioni ad Abu Dhabi intorno al 5 marzo. Ma il lancio dell’operazione “Epic Fury” da parte di Stati Uniti e Israele ha costretto a rimandare l’appuntamento a data da destinarsi. Data che, per il momento, non sembra essere ancora stata fissata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più soldi a Mosca, meno armi a Kyiv. L’effetto Iran sulla guerra in Ucraina

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