Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi Il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico

Il presidente della Regione Campania ha annunciato la sospensione dei trapianti pediatrici all'ospedale Monaldi in seguito alla morte di un bambino di 12 anni durante un intervento. La decisione è stata comunicata dopo l'incidente che ha coinvolto Domenico, il quale era in attesa di un trapianto di cuore. La situazione ha portato a una revisione delle procedure e delle modalità di intervento presso la struttura.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Baseball: le origini di Bitonto per Francisco Cervelli, ct dell’Italia che ha battuto gli Usa a casa loro Dopo lo storico successo, nella notte la semifinale con il Venezuela Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico Articoli correlati Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici(Adnkronos) – Dopo la vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito, la... Il giallo del chirurgo “esiliato” a Londra: la Regione Campania chiede chiarimenti al Monaldi dopo la morte del piccolo DomenicoIl caso della morte del piccolo Domenico, avvenuta dopo un trapianto di cuore fallito nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi... Altri aggiornamenti su Regione Campania Argomenti discussi: Morte del piccolo Domenico al Monaldi, la Procura indaga sul sistema trapianti pediatrici. Fico, stop trapianti pediatrici al Monaldi fino a ripristino condizioni sicurezzaIl programma di trapianto cardiaco pediatrico al Monaldi non riprenda fino a quando non saranno integralmente ricostituite le condizioni di sicurezza necessarie. (ANSA) ... ansa.it Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatriciDopo la vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito, la Regione Campania dispone un'ispezione straordinaria. L'istruttoria ... adnkronos.com