Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi Programma di trapianto pediatrico cardiaco il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico

Il presidente della Regione Campania ha annunciato la sospensione temporanea dei trapianti pediatrici al “Monaldi” di Napoli, dopo la morte di Domenico durante un intervento di trapianto cardiaco. La decisione riguarda il programma di trapianto di cuore per bambini, che era stato interrotto a causa dell’esito fatale dell’operazione. La situazione ha portato a una revisione delle procedure e delle attività nel centro.

Dopo la morte del piccolo Domenico per6il trapianto di un cuore bruciato era stata sospesa l’attività di trapianti pediatrici al “Monaldi” di Napoli. Roberto Fico, presidente della Regione Campania, ha indicato che il programma di trapianto cardiaco pediatrico “non riprenda fino a quando non saranno integralmente ricostituite le condizioni di sicurezza necessarie.” L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Programma di trapianto pediatrico cardiaco, il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico Articoli correlati Leggi anche: “Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici(Adnkronos) – Dopo la vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito, la... Contenuti e approfondimenti su Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi... Argomenti discussi: Domenico morto per il trapianto di cuore, l'ex primario del Monaldi: la dottoressa Farina non faceva espianti, l'ha costretta Oppido. Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi Il presidente della Regione Campania dopo la morte di DomenicoDopo la morte del piccolo Domenico per6il trapianto di un cuore bruciato era stata sospesa l’attività di trapianti pediatrici al Monaldi di Napoli. Roberto Fico, presidente della Regione Campania, ... noinotizie.it Caso Monaldi, la Regione scopre criticità gravi: stop ai trapianti pediatriciEsplora la situazione critica degli ospedali Monaldi: ispezione straordinaria e stop ai trapianti cardiaci pediatrici. nursetimes.org