addio allo chef davide di corato morto dopo esser stato travolto da pannelli fotovoltaici che stava montando in casa aveva 64 anni

Questa mattina a Bari è morto lo chef e giornalista Davide Di Corato. Aveva 64 anni ed era rimasto schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici che stava scaricando da un camion. L’incidente è avvenuto nel cortile di casa sua, mentre lavorava da solo. Non ci sono testimoni e ancora non si sa cosa abbia causato il crollo dei pannelli. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.
Questa mattina a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, un incidente ha portato alla morte dello chef e giornalista Davide Di Corato.
Questa mattina a Chiaramonte Gulfi è arrivata la notizia della morte di Davide Di Corato.
