Addio allo chef Davide Di Corato morto dopo esser stato travolto da pannelli fotovoltaici che stava montando in casa aveva 64 anni

Questa mattina a Bari è morto lo chef e giornalista Davide Di Corato. Aveva 64 anni ed era rimasto schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici che stava scaricando da un camion. L’incidente è avvenuto nel cortile di casa sua, mentre lavorava da solo. Non ci sono testimoni e ancora non si sa cosa abbia causato il crollo dei pannelli. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

È rimasto schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici che stava scaricando da un camion È morto all'età di 64 anni lo chef giornalista Davide Di Corato. È rimasto vittima di un incidente davanti casa sua a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Di Corato è morto dopo esser stato tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio allo chef Davide Di Corato, morto dopo esser stato travolto da pannelli fotovoltaici che stava montando in casa, aveva 64 anni Approfondimenti su Davide Di Corato Travolto da carico di pannelli fotovoltaici davanti casa: morto lo chef e giornalista Davide Di Corato Questa mattina a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, un incidente ha portato alla morte dello chef e giornalista Davide Di Corato. Travolto da pannelli fotovoltaici, lo chef e giornalista Davide Di Corato morto a Chiaramonte Gulfi Questa mattina a Chiaramonte Gulfi è arrivata la notizia della morte di Davide Di Corato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Davide Di Corato Argomenti discussi: Addio allo chef Davide Di Corato, travolto da un carico di pannelli; Addio allo chef Di Corato, scomparso a causa di un incidente domestico; Addio a Davide Di Corato, chef, giornalista e voce autorevole della scena gastronomica italiana; Addio a Davide Di Corato, chef e giornalista del gusto | All Food Sicily | Quotidiano di enogastronomia e. Morto lo chef Davide Di Corato, il drammatico incidente in casa: aveva 64 anniMorto Davide Di Corato, chef e giornalista: l’incidente domestico che evidenzia i rischi del lavoro casalingo. notizie.it Un carico di pannelli fotovoltaici è caduto da un camion durante lo scarico travolgendolo. Addio allo chef e giornalista Davide Di Corato facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.