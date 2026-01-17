Scomparso a 14 anni dopo essere uscito per andare a scuola | ancora irreperibile il giovane di San Giovanni Lupatoto
A San Giovanni Lupatoto è ancora irrintracciabile Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni scomparso lunedì 12 gennaio, dopo essere uscito per andare a scuola. Le autorità e la famiglia stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non si hanno altre informazioni sulla sua posizione. La comunità è in attesa di aggiornamenti, sperando in un suo rapido ritrovamento.
A San Giovanni Lupatoto sono ore di crescente apprensione per la scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 12 gennaio. Il giovane, alto circa 1 metro e 80, era uscito di casa intorno alle ore 6.45 con l’intenzione di prendere l’autobus diretto all’Istituto professionale Giorgi di Verona, ma a scuola non è mai arrivato e non ha più fatto rientro a casa. A dare l’allarme è stata la madre, che dopo aver presentato denuncia ai carabinieri ha lanciato un appello sui social network, chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. «Non ho più notizie di mio figlio Diego da lunedì, non è andato a scuola e il telefono risulta spento, ho già fatto denuncia dai carabinieri. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Ghigo Renzulli in concerto a San Giovanni Lupatoto
Leggi anche: "Profondo rosso 50°" – Claudio Simonetti’s Goblin live a San Giovanni Lupatoto
Diego Baroni scomparso da casa a 14 anni: «Visto l'ultima volta in stazione a Verona, il cellulare localizzato a Milano»; Scomparso a 14 anni: ricerche in corso per Diego Baroni; 14enne scomparso da tre giorni nel Veronese: non è mai arrivato a scuola; Scomparso ieri sera, ritrovato senza vita nella sua auto precipitata in una scarpata nel bosco.
Scomparso a 14 anni dopo essere uscito per andare a scuola: ancora irreperibile il giovane di San Giovanni Lupatoto - L'ultimo avvistamento di Diego a Verona Porta Nuova, il cellulare agganciato a Milano. veronasera.it
Diego Baroni scomparso a 14 anni mentre andava a scuola: la procura di Verona apre un fascicolo - Apprensione per il ragazzo visto per l'ultima volta in stazione a Verona il 12 gennaio: il cellulare agganciato a una cella di Milano prima di essere spento ... corrieredelveneto.corriere.it
Scomparso da casa a 14 anni, ore di angoscia per Diego - In corso le ricerche di Diego Baroni, 14 anni, di San Giovanni Lupatoto, scomparso da casa da lunedì 12 gennaio. veronaoggi.it
Nella notte è scomparso a 76 anni Rocco #Commisso. Ha acquistato la #Fiorentina nel 2019 e negli anni si è scontrato più volte con la burocrazia italiana, ma non ha mai perso la voglia di lottare: cosa lascia a Firenze e al mondo del calcio a cura di @C_ x.com
È scomparso all’età di 76 anni il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.