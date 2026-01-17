Scomparso a 14 anni dopo essere uscito per andare a scuola | ancora irreperibile il giovane di San Giovanni Lupatoto

A San Giovanni Lupatoto è ancora irrintracciabile Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni scomparso lunedì 12 gennaio, dopo essere uscito per andare a scuola. Le autorità e la famiglia stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non si hanno altre informazioni sulla sua posizione. La comunità è in attesa di aggiornamenti, sperando in un suo rapido ritrovamento.

A San Giovanni Lupatoto sono ore di crescente apprensione per la scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 12 gennaio. Il giovane, alto circa 1 metro e 80, era uscito di casa intorno alle ore 6.45 con l’intenzione di prendere l’autobus diretto all’Istituto professionale Giorgi di Verona, ma a scuola non è mai arrivato e non ha più fatto rientro a casa. A dare l’allarme è stata la madre, che dopo aver presentato denuncia ai carabinieri ha lanciato un appello sui social network, chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. «Non ho più notizie di mio figlio Diego da lunedì, non è andato a scuola e il telefono risulta spento, ho già fatto denuncia dai carabinieri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

