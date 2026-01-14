Donne in musica | talento e determinazione il concerto allo Studio Teologico del Santo
Il concerto «Donne in musica: talento e determinazione» si terrà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17 presso lo Studio Teologico della Basilica del Santo di Padova. Protagonisti sono il flautista Paolo Zampini e il pianista Primo Oliva, con un programma dedicato alle composizioni di Ennio Morricone e Claude Bolling. La rassegna, in corso da dicembre 2025, valorizza il ruolo delle donne nel mondo musicale attraverso eventi e performance.
Domenica 18 gennaio 2026 ore 17 Studio Teologico della Basilica del Santo, PadovaProtagonisti:Paolo Zampini: flautoPrimo Oliva: pianoforteProgramma: Musiche di Ennio Morricone e Claude BollingIl ProgettoLa rassegna "Donne in musica: talento e determinazione" si sviluppa da dicembre 2025 a maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
