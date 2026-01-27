Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha ripreso a condividere momenti sui social, dedicando un messaggio al padre dopo un periodo di silenzio. La sua presenza online testimonia un percorso di elaborazione e ricordo, offrendo uno sguardo intimo sulla famiglia in un momento di lutto.

Dopo alcuni giorni di riservatezza, Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, è tornata a farsi vedere sui social con un contenuto dedicato al padre. Nessun testo e nessuna spiegazione: la scelta è stata quella di affidare il messaggio alle immagini, in modo essenziale. Nelle sue storie su Instagram, Adelaide De Martino ha pubblicato un breve video in bianco e nero in cui si vede Enrico De Martino mentre gioca con il nipote Mattia Di Domenico, nato nel 2023. Il filmato, accompagnato soltanto da un cuore rosso, mantiene anche l’audio originale. Sorella di Stefano De Martino: il ricordo dopo la morte di Enrico De Martino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, rompe il silenzio dopo il lutto. Solo cuori dopo tanto dolore (FOTO)

Approfondimenti su Stefano De Martino

Adelaide De Martino ha scelto i social per condividere un ricordo, rompendo il silenzio dopo il lutto.

Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha condiviso un messaggio su Instagram tra le stories, segnando il suo ritorno ai social dopo la perdita del padre Enrico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stefano De Martino

Argomenti discussi: Chi sono e cosa fanno Adelaide e Davide, i fratelli di Stefano De Martino; Chi sono e cosa fanno i fratelli di Stefano De Martino; La sorella di Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo la morte del padre Enrico; Funerali del padre di Stefano De Martino con Belen Rodriguez e figlio.

Ma loro…. Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, rompe il silenzio dopo il lutto. Tanto doloreDopo giorni di silenzio e discrezione, il dolore trova una via semplice ma potentissima: quella delle immagini. Adelaide De Martino, sorella di Stefano De ... thesocialpost.it

Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, e il video privato del padre Enrico. Il gesto nel momento del doloreDopo giorni di dolore e silenzio, Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, ha condiviso nelle storie Instagram un video in cui il padre Enrico gioca con il figlio Mattia. Enrico è morto una ... today.it

“Commovente” Adelaide de Martino, sorella di Stefano, rompe il silenzio dopo la morte del papà: il gesto chiaro a tutti - facebook.com facebook