Donnarumma alla vigilia di Bosnia-Italia | Siamo pronti e carichi ma dobbiamo essere sereni

Alla vigilia della partita di playoff tra Bosnia e Italia, il portiere e capitano della Nazionale ha dichiarato che la squadra si sente preparata e motivata. Ha aggiunto che l’obiettivo è riportare l’Italia in una posizione adeguata e ha ricordato l’intenzione di evitare gli errori commessi nella gara contro l’Irlanda del Nord. La squadra si presenta con un clima di determinazione e serenità.