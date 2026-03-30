Donnarumma alla vigilia di Bosnia-Italia | Siamo pronti e carichi ma dobbiamo essere sereni
Alla vigilia della partita di playoff tra Bosnia e Italia, il portiere e capitano della Nazionale ha dichiarato che la squadra si sente preparata e motivata. Ha aggiunto che l’obiettivo è riportare l’Italia in una posizione adeguata e ha ricordato l’intenzione di evitare gli errori commessi nella gara contro l’Irlanda del Nord. La squadra si presenta con un clima di determinazione e serenità.
Il capitano della Nazionale si fa sentire alla vigilia della finale playoff tra Bosnia e Italia: "Vogliamo riportare l'Italia dove merita, non ripeteremo gli errori della partita con l'Irlanda del Nord". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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