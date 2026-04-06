Bosnia preparata a tutto il portiere | Donnarumma mi ha stracciato il foglietto ma avevamo una copia
Il portiere della Bosnia, Nikola Vasilj, ha rivelato che la sua squadra era pronta a fronteggiare eventuali tentativi di sabotaggio durante la partita contro l’Italia ai Mondiali. Secondo quanto dichiarato, il portiere ha spiegato che il portiere italiano aveva preso il suo foglietto, ma la Bosnia disponeva di una copia di riserva degli appunti sui rigoristi avversari. La squadra aveva quindi un piano di emergenza in caso di interventi non autorizzati.
Il portiere della Bosnia che ha fatto fuori l'Italia dai Mondiali, Nikola Vasilj, ha raccontato che la sua nazionale era preparata a un eventuale sabotaggio: "Avevamo una seconda copia degli appunti sui rigoristi italiani". Evidentemente la squadra di Gattuso no: da qui la rabbia di Donnarumma, al quale un raccattapalle bosniaco li aveva trafugati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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