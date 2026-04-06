Bosnia preparata a tutto il portiere | Donnarumma mi ha stracciato il foglietto ma avevamo una copia

Il portiere della Bosnia, Nikola Vasilj, ha rivelato che la sua squadra era pronta a fronteggiare eventuali tentativi di sabotaggio durante la partita contro l’Italia ai Mondiali. Secondo quanto dichiarato, il portiere ha spiegato che il portiere italiano aveva preso il suo foglietto, ma la Bosnia disponeva di una copia di riserva degli appunti sui rigoristi avversari. La squadra aveva quindi un piano di emergenza in caso di interventi non autorizzati.