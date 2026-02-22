Federico Tomasoni e l’argento illuminato da un sole di nome Matilde | Il suo ricordo con me fino al traguardo

Federico Tomasoni ha conquistato una medaglia d’argento in una gara di ski cross a Livigno, nonostante le condizioni di neve battuta e le temperature rigide. La sua performance si è distinta grazie alla determinazione e alla velocità, mentre il sole di nome Matilde ha illuminato la mattinata. La competizione si è svolta su un percorso ostile, che ha messo alla prova atleti e spettatori. La gara si è conclusa con un emozionante arrivo al traguardo.

Nella mattina di sabato 21 febbraio le nubi avvolgono Livigno. Sotto la neve si sta disputando la gara olimpica dello Ski cross maschile. Federico Tomasoni, 28enne bergamasco di Castione della Presolana mai in carriera sul podio in una gara Coppa del Mondo, non intravede però alcuna nuvola intorno a lui. È un giallo acceso a risplendere al centro del suo casco a tinte nere, un sole che illumina la sua azione e che lo conduce verso quella che resterà per sempre una delle giornate più importanti della sua sua vita. Il suo argento olimpico assomiglia a un segno del destino, la prima top 3 della carriera arpionata proprio nell'appuntamento a cinque cerchi.