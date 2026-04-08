In piazza Risorgimento si sono radunate molte persone, con alcuni che hanno applaudito e mostrato segni di entusiasmo. Durante l’evento, un oratore ha dichiarato che la vittoria sarà facile. Nel frattempo, si sono registrati segnali di attenzione anche nella città di Arezzo, con la presenza di cittadini e manifestazioni di partecipazione. La piazza ha accolto i presenti con un afflusso consistente, creando un’atmosfera vivace.

Arezzo, piazza Risorgimento: gente ce n’era, applausi pure, e qualcuno giura anche entusiasmo vero (ma lì bisogna fidarsi). Marco Donati sale in cattedra e parte deciso: “Si compete, si innova, si ascolta”. Praticamente il bingo delle campagne elettorali. Altro che outsider, qui si fa sul serio, dice lui. E infatti s’è presentato con cinque liste e una valanga di candidati: un po’ giovani pieni di speranza, un po’ veterani che “ci riprovano”, e qualcuno che probabilmente ha capito male e pensava fosse la sagra. Donati racconta di aver girato tutta la città: quartieri, periferie, frazioni. manca solo che dica d’aver bussato pure alle galline. E il messaggio è chiaro: riportare i cittadini al centro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Donati fa il pienone in piazza: “Si vince facile”… e intanto Arezzo si tocca

L’acqua è nostra e guai a chi la tocca!” Donati sprona Arezzo: “si svegli e conti in ToscanaO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Verso le elezioni di maggio il tema...

Leggi anche: O che si vota o si fa finta: ad Arezzo Macrì spinge per il SÌ e tira le orecchie a tutti