L’acqua è nostra e guai a chi la tocca! Donati sprona Arezzo | si svegli e conti in Toscana

Marco Donati ha invitato la città di Arezzo a farsi sentire, sottolineando che l’acqua appartiene ai cittadini e non può essere usata senza consenso. Durante un incontro, ha chiesto ai residenti di controllare i documenti e di fare pressione sulla Regione Toscana per tutelare le risorse locali. Donati ha insistito sulla necessità di coinvolgere tutti per difendere i propri diritti sulle acque del territorio. La questione continua a suscitare discussioni tra i cittadini.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Comunicato stampa Marco Donati – Scelgo Arezzo Oh via, qui si parla d'acqua, mica di bruscolini. E quando si parla d'acqua, ad Arezzo, un si scherza mica. Perché sarà anche trasparente, ma pesa come un macigno nelle decisioni politiche. Marco Donati, capogruppo di Scelgo Arezzo e candidato sindaco della coalizione civica, l'ha detto chiaro e tondo: la città un può stare a guardare mentre in Toscana si rimette mano alla gestione dell'acqua pubblica. "In regione s'è avviato un percorso per rafforzare il controllo pubblico su un bene essenziale come l'acqua", ha ricordato Donati.