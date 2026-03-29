Serie A3 scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio Emilia

Nella Serie A3 di pallavolo, si prepara una partita tra la Domotek Volley e la Volley Tricolore Reggio Emilia. La squadra calabrese ha annunciato ufficialmente l’incontro e invita i tifosi a seguire la sfida contro la formazione emiliana, entrambe pronte a scendere in campo per la partita prevista nel campionato di questa stagione.

Gli amaranto di Mister Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico. Fischio d'inizio, ore 18 al PalaCalafiore. Gara 2 metterà di fronte due squadre destinate a darsi battaglia punto su punto La Domotek Volley chiama a raccolta tutta la Reggio Calabria sportiva. Si ripropone la sfida contro “l’altra Reggio”, la Volley Tricolore Reggio Emilia. Uno a zero nella serie a favore degli emiliani dopo il 3-1 solido nella gara di andata. Gli amaranto di mister Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico e provando a migliorare la soglia delle 4.400 persone presenti nella gara di Playoff della passata stagione contro Aqui Terme. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Serie A3, scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio Emilia Articoli correlati Leggi anche: Serie A3, le forti Domotek e Gioia del Colle scendono in campo: sarà duello colpo su colpo Leggi anche: Serie A3, Castellana non punge e Domotek Volley regna: Reggio conquista il big match Altri aggiornamenti su Volley Tricolore Reggio Volley: Domotek, unico obiettivo la vittoria. Appuntamento al PalaCalafioreVolley di altissimo livello: Mister Zagni può vanare sul talento di Filippo Santambrogio al palleggio, SIghinolfi e Rocco Barone da Palmi centrali, Mian, fortissimo opposto, così come lo schiacciatore ... citynow.it Volley, la Conad Tricolore inizia con il piede giusto la corsa alla Serie A2REGGIO EMILIA – E adesso di vittorie per conquistare la promozione diretta in Serie A2, ne mancano 2. Reggio Emilia ha iniziato con il piede giusto la supersfida con l'altra Reggio che vale la promo ... reggionline.com