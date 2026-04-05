Bimbo muore in un incidente in autostrada a Pasqua | era in moto con il padre poi lo schianto con un'auto

Durante la giornata di Pasqua, un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza ha coinvolto un bambino di 8 anni e il padre, entrambi a bordo di una moto. L'incidente si è verificato quando un'auto si è scontrata con la moto, provocando la morte del bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità.