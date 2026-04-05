Bimbo muore in un incidente in autostrada a Pasqua | era in moto con il padre poi lo schianto con un'auto
Durante la giornata di Pasqua, un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza ha coinvolto un bambino di 8 anni e il padre, entrambi a bordo di una moto. L'incidente si è verificato quando un'auto si è scontrata con la moto, provocando la morte del bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità.
Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza: viaggiava con il padre in moto, poi lo schianto contro un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente a Varcaturo, moto si scontra con un’auto: Mario Costantin muore a 31 anniL'incidente si è verificato nella serata di ieri, 11 febbraio, nella frazione costiera di Giugliano.
Leggi anche: Folle corsa su un'auto rubata, poi l'incidente e lo schianto contro una staccionata: ferito un bimbo di 5 anni
Temi più discussi: Cade dall'ottavo piano mentre gioca con gli amici: muore bimbo di 12 anni; Bimbo di 2 anni muore soffocato, choc a Manfredonia. Aperta un'inchiesta, disposta l'autopsia; Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre; Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne.
Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre(ANSA) - TORINO, 05 APR - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. tuttosport.com
Bimbo di otto anni muore in uno schianto in autostrada, era in moto col papàLa tragedia sulla A21, nell’Astigiano: il mezzo si è scontrato con un’auto ed è finito contro il guardrail, sbalzando gli occupanti. Illeso e sotto shock il padre del bambino ... unionesarda.it
Bimbo muore: i genitori rifiutano la vitamina K dopo la nascita facebook
Sant’Antioco, muore bimbo di quattro mesi. I genitori: «Vogliamo sapere cos’è successo» x.com