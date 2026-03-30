Asl Toscana Nord Ovest Michele Palla nominato responsabile dell' Area oculistica

Da livornotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha comunicato la nomina di Michele Palla come responsabile dell'area oculistica aziendale. La sua responsabilità comprende il coordinamento di tutti i reparti di oculistica presenti nella rete ospedaliera dell'ASL. La nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda l'intera area oculistica gestita dall'ente.

La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale e valorizza l’esperienza maturata dal dottore Palla negli anni all'interno dell’azienda L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che Michele Palla è stato nominato responsabile dell'intera area oculistica aziendale, un incarico che prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera dell'ASL. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell'organizzazione dipartimentale e valorizza l'esperienza maturata dal dottor Palla negli anni all'interno dell'Azienda. Il dottor Palla è una figura di... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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