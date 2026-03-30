Asl Toscana Nord Ovest Michele Palla nominato responsabile dell' Area oculistica

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha comunicato la nomina di Michele Palla come responsabile dell'area oculistica aziendale. La sua responsabilità comprende il coordinamento di tutti i reparti di oculistica presenti nella rete ospedaliera dell'ASL. La nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda l'intera area oculistica gestita dall'ente.

La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale e valorizza l’esperienza maturata dal dottore Palla negli anni all'interno dell’azienda L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che Michele Palla è stato nominato responsabile dell'intera area oculistica aziendale, un incarico che prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera dell'ASL. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell'organizzazione dipartimentale e valorizza l'esperienza maturata dal dottor Palla negli anni all'interno dell'Azienda. Il dottor Palla è una figura di... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Asl Toscana Nord Ovest, Michele Palla nominato responsabile dell'Area oculistica Articoli correlati Asl Toscana Nord Ovest: Marta Milianti nominata responsabile del Servizio Dipendenze di PisaLa dottoressa Milianti resterà ad interim anche a capo del SerD di Pontedera fino all’individuazione del nuovo responsabile L’Azienda USL Toscana... Sanità, Martina Liut direttrice del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovestMartina Liut è la nuova direttrice del Dipartimento infantile dell'Asl Toscana nord ovest. Aggiornamenti e notizie su Asl Toscana Nord Temi più discussi: Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: a Pisa il programma di iniziative promosse dall’ASL; Servizio Civile Universale. Azienda USL Toscana nord ovest protagonista dell'INFODAY a Livorno; Asl Toscana Nord Ovest: Marta Milianti nominata responsabile del Servizio Dipendenze di Pisa; Servizio Civile Universale, 74 posti disponibili all’Azienda USL Toscana nord ovest. Asl, il dottor Michele Palla è il nuovo responsabile dell’Area oculisticaLa direttrice Casani (Asl): Sono certa che nel nuovo ruolo saprà rafforzare ulteriormente l’integrazione dei servizi ... luccaindiretta.it Toscana. In arrivo altre stabilizzazioni, 12 posti per 6 profili sanitari12 posti per 6 profli sanitari: 4 di educatore professionale per la Asl Toscana nord ovest, 3 posti di fisioterapisti per la Asl Toscana nord ovest, e sempre per la stessa un posto di ... quotidianosanita.it "Spazio Salute": a Montignoso la asl Toscana Nord Ovest promuove l'attività fisica - facebook.com facebook