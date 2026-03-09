Domenico | il dolore e la promessa di giustizia della madre a Domenica In

La madre di Domenico, Patrizia, ha condiviso a “Domenica In” il racconto del suo dolore legato al trapianto e la promessa di ottenere giustizia. Ha parlato delle difficoltà affrontate e del desiderio di vedere riconosciuto il suo caso. La donna ha descritto le emozioni vissute durante il percorso e l’impegno personale nel cercare risposte.

Domenico: la madre Patrizia racconta a "Domenica In" il dramma del trapianto e la promessa di giustizia. In arrivo una fondazione e una partita del cuore. Domenico non deve essere dimenticato: è questo il grido di dolore, ma anche l'impegno solenne, assunto da Patrizia Mercolino. Ospite nel salotto televisivo di Mara Venier insieme al marito Antonio Caliendo, la donna ha ripercorso i momenti drammatici che hanno segnato la fine della breve vita di suo figlio, trasformando il proprio lutto in una battaglia pubblica affinché nessun altro genitore debba affrontare un calvario simile. La missione della famiglia è chiara: ottenere la verità sul trapianto fallito e onorare la memoria del bambino attraverso una fondazione a lui dedicata.