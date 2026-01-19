Frosinone scuole chiuse il 22 gennaio per lavori sulla rete idrica | ecco quali e le strade interessate

Il 22 gennaio 2026, alcune scuole di Frosinone rimarranno chiuse a causa di lavori programmati sulla rete idrica. L’interruzione dell’acqua influenzerà le attività scolastiche in specifici istituti e strade della città. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare di conseguenza la giornata.

Interruzione dell’acqua dalle 8:30 alle 18:30 in numerose strade del centro e della periferia; sospese le lezioni in alcuni istituti scolastici Nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026 saranno sospese le attività educative e didattiche in alcuni istituti scolastici del Comune di Frosinone a causa di un’interruzione programmata dell’erogazione dell’acqua. Lo prevede un’ordinanza firmata dal dirigente comunale Andrea Manchi, a seguito di una comunicazione di Acea Ato 5 S.p.A.. L’intervento rientra nel progetto “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche” dell’Ambito Territoriale Ottimale n.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Acea effettuerà lavori di manutenzione sulla rete idrica a Fiumicino, che potrebbero causare interruzioni dell’approvvigionamento tra le 18.00 del 14 e le 7.00 del 15 gennaio 2026. La zona interessata potrebbe rimanere senz’acqua per alcune ore, a causa di interventi programmati. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua durante questo periodo.

