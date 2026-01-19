Frosinone giovedì 22 gennaio stop alle lezioni in tre scuole per lavori sulla rete idrica | ecco l’elenco degli istituti coinvolti e le vie senza acqua

Giovedì 22 gennaio 2026 a Frosinone alcune scuole resteranno chiuse a causa di lavori sulla rete idrica. L’interruzione, programmata tra le 8:30 e le 18:30, coinvolge il Liceo Maccari, Sant’Agostino e Il Giardino. La scelta del Comune mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale durante le operazioni di manutenzione. Di seguito, l’elenco delle vie interessate e le scuole coinvolte.

Giovedì 22 gennaio 2026 scuole chiuse a Frosinone per lavori sulla rete idrica. L'ordinanza comunale ferma le lezioni al Liceo Maccari, Sant'Agostino e Il Giardino a causa dell'interruzione del servizio Acea dalle 8:30 alle 18:30. Niente lezioni giovedì 22 gennaio 2026 per gli studenti di alcuni istituti di Frosinone. Il Comune ha disposto la sospensione delle attività educative e didattiche in tre plessi della città a causa di un intervento programmato sulla rete idrica che renderà impossibili le normali attività scolastiche, come rende noto frosinonetoday. La decisione è contenuta in un'ordinanza firmata dal dirigente comunale Andrea Manchi.

Il 22 gennaio 2026, alcune scuole di Frosinone rimarranno chiuse a causa di lavori programmati sulla rete idrica. L'interruzione dell'acqua influenzerà le attività scolastiche in specifici istituti e strade della città. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare di conseguenza la giornata.

