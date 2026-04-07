Mathias Tonti muore a 12 anni quattro giorni dopo l' incidente sulle piste da sci il papà | Porteremo con noi il suo modo di affrontare la vita a testa alta

Un bambino di 12 anni è deceduto quattro giorni dopo un incidente sulle piste da sci. La famiglia ha annunciato la scomparsa, con il padre che ha detto che porteranno con loro il suo modo di affrontare la vita. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, e la famiglia ha condiviso un messaggio di affetto e ricordo. L’incidente ha coinvolto la giovane vittima durante una giornata sulla neve.

TRENTO - «A modo tuo. Andrai a modo tuo. Camminerai e cadrai, ti alzerai. Sempre a modo tuo», con queste parole della canzone di Elisa, Alberto Tonti, papà di Mathias ha comunicato su Facebook che suo figlio non ce l'ha fatta ed è morto questa mattina, martedì 7 aprile all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il 12enne, che viveva con la famiglia a Cesena, venerdì 3 aprile, è rimasto coinvolto in un grave incidente sulle piste di San Martino di Castrozza, in Trentino. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, Mathias si è spento dopo un ricovero di quattro giorni. Il post Nel post condiviso su Facebook, Alberto Tonti scrive: «Con immenso dolore comunichiamo che oggi, 7 aprile alle 8. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mathias Tonti muore a 12 anni quattro giorni dopo l'incidente sulle piste da sci, il papà: «Porteremo con noi il suo modo di affrontare la vita a testa alta» Morto a 12 anni dopo l'incidente sugli sci: il dramma di Mathias TontiIl giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi. Leggi anche: Incidente sulle piste da sci in Trentino, 12enne muore dopo giorni di ricovero. Il papà: “Doneremo gli organi” Temi più discussi: Mathias Tonti muore a 12 anni quattro giorni dopo l'incidente sulle piste da sci, il papà: Porteremo con noi il suo modo di affrontare...; Dodicenne muore in ospedale dopo una caduta con gli sci a San Martino di Castrozza; Dramma sugli sci in Trentino: muore a 13 anni dopo il coma e l’intervento al cervello; Dodicenne muore dopo l'incidente sugli sci in Primiero: donati gli organi. Tragedia sulle piste: muore a 12 anni Mathias Tonti, il cordoglio del Porto Robur Costa 2030Profondo cordoglio per la scomparsa di Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni residente a Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci ... ravennanotizie.it Addio a Mathias Tonti: il dodicenne di Cesena morto sugli sci dona gli organiLa comunità di Cesena piange Mathias Tonti, 12 anni, scomparso dopo un incidente a San Martino di Castrozza. L'ultimo gesto d'amore: la donazione degli organi. livingcesenatico.it Una tragedia immane: il 13enne Mathias Tonti è morto in ospedale alcuni giorni dopo la terribile caduta sugli sci. A dare l'annuncio la famiglia: il giovane donerà gli organi, "un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore" - facebook.com facebook Morto Mathias Tonti, il 12enne di Ravenna caduto mentre sciava a San Martino di Castrozza x.com