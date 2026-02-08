Riforma 2026 degli Istituti Tecnici | meno ore di Italiano in V superiore e Scienze sperimentali come disciplina unitaria La preoccupazione del CSPI

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso preoccupazioni sulla nuova riforma degli Istituti Tecnici che entrerà in vigore nel 2026. La revisione prevede meno ore di Italiano in quinta superiore e l’introduzione di “Scienze sperimentali” come disciplina unitaria. Il CSPI ha commentato il provvedimento, evidenziando le possibili ripercussioni sull’apprendimento degli studenti e sulla qualità dell’offerta formativa. La discussione continua, mentre le scuole si preparano ai cambiamenti in arrivo.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere articolato sullo schema di decreto che dà attuazione alla revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici, prevista dagli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 144 del 2022. Il documento, approvato il 5 febbraio 2026, non si limita a una valutazione di merito, ma entra nel dettaglio delle criticità operative e delle modifiche ritenute necessarie per rendere il nuovo impianto sostenibile per le scuole.

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la bozza del nuovo decreto sulla riforma degli istituti tecnici.

