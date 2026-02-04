La polemica sul nuovo decreto sicurezza si infiamma. Boccia lo definisce “fuori dalla Costituzione” e annuncia che il Pd e gli altri partiti di opposizione lo combatteranno. La maggioranza, invece, insiste sulla necessità di approvare il provvedimento, che però non trova il consenso di molte forze politiche. La discussione continua tra scontri e accuse di strumentalizzazione.

Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva sono contrari alla risoluzione della maggioranza in merito al tema della sicurezza. “La sicurezza è un valore non negoziabile. Noi abbiamo messo sul tavolo delle proposte chiare che non nascono nemmeno oggi “, ha detto in sala stampa a Palazzo Madama Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato. “Non è accettabile che Giorgia Meloni, che aveva già deciso di varare un decreto, volesse coprire i fallimenti sulla sicurezza utilizzando gli incidenti e chiedendo alle opposizioni di condividere un decreto che noi avverseremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, Boccia: "Decreto fuori dalla Costituzione, lo avverseremo"

Le opposizioni si uniscono contro le recenti dichiarazioni del ministro Piantedosi.

Dopo gli incidenti di Torino, il ministro Tajani torna a chiedere garanzie più forti.

