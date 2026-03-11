Un video dell’imam Roberto Hamza Piccardo è diventato oggetto di discussione dopo aver rivolto parole dure contro la deputata di FdI Sara Kelany, in relazione al referendum sulla Giustizia. La parlamentare ha risposto affermando di non lasciarsi intimidire dalle dichiarazioni dell’imam. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti da parte di diverse persone coinvolte nel dibattito pubblico.

Roberto Hamza Piccardo torna all’attacco sul referendum per la Giustizia rilasciando dichiarazioni incendiarie contro la parlamentare di FdI, Sara Kelany. Piccardo, che è uno dei fondatori dell’UCOII ed è tra i più influenti leader della comunità musulmana italiana chiede di votare No al referendum. Il suo appello è stato commentato con una dura nota da parte di Kelany. Piccardo non ha gradito e ha rincarato la dose prendendo di mira appunto la parlamentare di FdI.? Il video delirante di Piccardo contro Kelany. In un video delirante in cui attacca il governo, la maggioranza e Il Giornale che aveva riportato le critiche della Kelany, tuona: “L’altra cosa penosa per i cittadini che l’hanno eletta è la signora Kelany che scrive che sostengo questa magistratura perché non mi ha espulso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vergognoso video dell’imam Piccardo contro Kelany. La replica della deputata di FdI: non mi lascio intimidire

Articoli correlati

Sfregiata la targa dell’ufficio della deputata di FdI: “Fascisti”. La replica: “Se volevate intimidire, avete fallito”La violenza politica non conosce tregua e dopo l’assalto alla sede romana della Garbatella di Fratelli d’Italia è stato il turno dell’ufficio...

Il candidato Costantini replica all'avversario Masci dopo la querela: "Non mi faccio intimidire, pronto a ripetere tutto" [VIDEO]“Sia chiaro io non mi faccio intimidire e non chiedo scusa di nulla perché io ho difeso esclusivamente gli interessi della mia città”.