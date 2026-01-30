Una crescita col contagocce Subito interventi per sostenere la competitività

La situazione dell’industria toscana resta difficile. Nel primo scorcio del 2026, la crescita è lenta e faticosa, con interventi che arrivano a singhiozzo. Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, spiega che servono misure più decise per dare fiato alle imprese e riprendere a correre. La strada è ancora lunga, ma le aziende aspettano risposte concrete.

QUALI PROSPETTIVE per l' industria toscana in questo inizio del 2026? Ne parliamo con il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi. Presidente Bigazzi, quale è lo stato di salute dell'industria toscana? "Abbiamo davanti tempi molto incerti: è la fase più delicata degli ultimi trent'anni. Dopo la ripresa post-pandemia, l'economia regionale ha subìto un rallentamento progressivo, che riflette il quadro nazionale e internazionale. Hanno pesato la crisi energetica, l'inflazione, le politiche monetarie restrittive. Tensioni geopolitiche e dazi incidono sulle scelte delle imprese. Torna debole la fiducia delle famiglie che riduce le attese sui consumi.

