Dl Bollette Confindustria | segnale importante per competitività Paese

Confindustria accoglie positivamente il decreto bollette approvato dal governo di Giorgia Meloni, ritenendolo un passo importante per la competitività del paese. La misura mira a ridurre i costi energetici per le imprese, che in questi mesi hanno affrontato aumenti significativi. Un esempio concreto riguarda le aziende industriali, che potranno risparmiare sui costi di produzione grazie a questa iniziativa. La decisione mira a sostenere il settore e a favorire la ripresa economica. La mossa potrebbe influenzare positivamente anche il mercato del lavoro.

Milano, 18 feb. (askanews) – “Accogliamo con favore il decreto bollette varato dal Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È positivo che si intervenga con misure concrete a sostegno di famiglie e imprese, ma soprattutto che si inizi a delineare una visione più ampia e strutturale di politica industriale per il nostro Paese”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commentando il decreto bollette. “Va nella direzione del sostegno alle imprese e rappresenta un passo importante – ha commentato -. Come Confindustria, confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare per costruire una strategia energetica solida, sostenibile e capace di rafforzare la crescita e la competitività dell’Italia”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un segnale positivo di rinascita per il paese: tre fratelli riaprono uno storico locale del paeseTre fratelli hanno riaperto il Bar Casablanca, un locale storico di Civitella di Romagna, situato in Piazza Fratti 21.

Leggi anche: Confindustria, Orsini sulla competitività Ue: “Affinché migliori occorre velocizzare i processi”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.