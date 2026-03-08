Distacco sindacale part-time Aran | attività lavorativa fino al 75%
L'Aran ha comunicato che durante un distacco sindacale part-time, l’attività lavorativa può essere svolta fino al 75% dell’orario completo. La norma riguarda le situazioni in cui un lavoratore è temporaneamente distaccato per motivi sindacali, con una riduzione dell’impegno lavorativo prevista. La disposizione si applica esclusivamente a questa tipologia di distacco, senza indicazioni su altre forme di sospensione o modifica dell’orario.
In caso di distacco sindacale part-time, l’attività lavorativa può essere svolta fino a un massimo del 75%. Lo chiarisce l’Aran in un orientamento pubblicato il 3 marzo, richiamando l’articolo 8, comma 3, del CCNQ del 4 dicembre 2017. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
