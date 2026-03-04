Permessi sindacali non retribuiti | possibile l’uso anche in ore Orientamento Aran
L’Aran ha pubblicato il 3 marzo un documento che chiarisce come i permessi sindacali non retribuiti possano essere utilizzati anche su base oraria. La decisione riguarda i dipendenti pubblici che desiderano usufruire di questo diritto, consentendo loro di suddividere le ore di permesso nel corso della giornata lavorativa. La novità si applica a tutte le amministrazioni pubbliche.
È del 3 marzo l’orientamento applicativo con cui l’Aran chiarisce che i permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti anche su base oraria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Permessi sindacali e ferie, l’orientamento Aran: nessuna riduzioneLa fruizione dei permessi sindacali a valere sul monte ore di amministrazione non incide sulla maturazione delle ferie.
I permessi sindacali delle RSU nella scuola: come calcolare il monte ore e come concedere correttamente i permessiLa gestione dei permessi sindacali delle RSU rappresenta uno dei terreni più delicati nelle relazioni sindacali di istituto.
Altri aggiornamenti su Orientamento Aran
Permessi sindacali: riducono le ferie? Quelli non retribuiti possono essere fruiti ad ore? Pareri ARANIn data 3 marzo l’ARAN ha pubblicato alcuni Orientamenti applicativi di interesse anche per il Comparto istruzione e Ricerca.Tra questi segnaliamo quelli concernenti i permessi sindacali.Id: 36583 – L ... tecnicadellascuola.it
Permessi sindacali e ferie, l’orientamento Aran: nessuna riduzioneLa fruizione dei permessi sindacali a valere sul monte ore di amministrazione non incide sulla maturazione delle ferie. È quanto chiarisce l’Aran con l’orientamento applicativo n. 36583, richiamando l ... orizzontescuola.it