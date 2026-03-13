Usa all’assalto dell’isola di Kharg | navi e marines verso lo snodo cruciale del petrolio iraniano Trump agli armatori | Fuori le palle e passate da Hormuz – La diretta

Navi e marines si stanno dirigendo verso l’isola di Kharg, considerata un punto strategico per il petrolio iraniano. Nel frattempo, il presidente americano ha invitato gli armatori a uscire da Hormuz, mentre Teheran ha celebrato la perdita di un aereo statunitense. È il quattordicesimo giorno di un conflitto che coinvolge Israele, Stati Uniti e Iran, con notizie sulla condizione di Mojtaba Khamenei.

Nel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è ferito ma vivo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che un militare francese è morto nell’attacco a Erbil, mentre l’Onu ha condannato Usa e Israele per l’attacco. Intanto, secondo la Cnn, il presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato il blocco dello stretto di Hormuz da parte di Teheran, che continua a lanciare attacchi contro Israele. Ma Trump replica: stiamo distruggendo il regime, è un onore uccidere questi pazzi bastardi. In una riunione con i leader del G7, il presidente Usa ha anche detto che l’Iran si sta per arrendere. 🔗 Leggi su Open.online

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