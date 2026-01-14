DiscoverEU | oltre 85 mila domande italiane per 4.888 pass gratuiti Il doppio della Germania per viaggiare in Europa
DiscoverEU ha raccolto oltre 85.000 domande dall’Italia per i 4.888 pass gratuiti destinati ai giovani di 18 anni. La partecipazione italiana supera il doppio rispetto alla Germania, evidenziando l’interesse dei giovani italiani a scoprire l’Europa. La selezione consentirà a molti di vivere un’esperienza di viaggio unica, promuovendo la conoscenza culturale e la mobilità tra i paesi europei.
La Commissione europea ha registrato 85.664 candidature dall'Italia per accedere ai 4.888 pass DiscoverEU destinati ai diciottenni italiani. Il dato colloca il Paese al primo posto per numero di richieste nell'ambito dell'iniziativa lanciata per celebrare il quarantesimo anniversario dell'Accordo di Schengen. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
