I tifosi si sono riuniti in una manifestazione per chiedere la riduzione dei prezzi dei biglietti e la fine delle restrizioni negli stadi. Durante l’evento, hanno espresso la volontà di tornare a vivere le partite dal vivo, protestando contro le tariffe troppo alte e le limitazioni imposte all’accesso. La protesta ha coinvolto numerosi appassionati, pronti a sostenere i propri diritti di spettatori.

Il mondo del tifo sta affrontando un periodo decisivo dal quale emergerà il nuovo scenario col quale si dovranno confrontare tutti gli appassionati di calcio che al divano e alla tv preferiscono gradoni e poltroncine degli stadi. Ragione per cui, negli ultimi giorni tanti gruppi ultras in Italia (compresi quelli cesenati), anche con forti rivalità tra loro, hanno deciso di unire gli intenti per raccogliere firme a favore di una petizione che sostenga le loro richieste. E che è destinata ad arrivare sui banchi del Parlamento. Un percorso visto con favore anche dal Centro Coordinamento Club bianconero, presieduto da Alessio Checchia. Checchia, l’unione fa la forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tifosi uniti per i diritti negli stadi: "Basta prezzi folli e limitazioni"

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