Diplomi falsi e false presenze nei registri | misure cautelari tra Crispano e Caivano
I Carabinieri di Caivano hanno arrestato due persone a Crispano e Caivano, coinvolte in un giro di diplomi falsi e assenze inventate nei registri scolastici. Durante l’operazione, hanno sequestrato documenti e computer che mostrano come i truffatori abbiano ottenuto certificati falsi per ottenere ingiustamente benefit pubblici. LaProcura di Napoli Nord ha avviato un’indagine approfondita per smascherare questa frode.
Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Caivano nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sezione criminalità economica. Nella giornata odierna è stata eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari interdittive nei confronti di responsabili, addetti e docenti di un Istituto Scolastico Parificato e di un Centro di Formazione Professionale operanti nei territori di Crispano e Caivano. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero promosso e preso parte a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di falso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
