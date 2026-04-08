Diretta gol Champions League LIVE | Psg cala il bis contro il Liverpool Alvarez e Sorloth decidono Barcellona Atletico Madrid

Nella giornata dedicata ai quarti di finale di Champions League, il Psg ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro il Liverpool, mentre Barcellona e Atletico Madrid si sono affrontate in un match con gol decisivi di Alvarez e Sorloth. La cronaca e i tabellini di tutte le partite sono disponibili in tempo reale, offrendo un quadro completo degli incontri di questa fase della competizione. La diretta gol è aggiornata costantemente per seguire gli sviluppi delle sfide.

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