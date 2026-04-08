Cosa: Debutto dello spettacolo teatrale Dino e La Perla, una drammaturgia originale scritta da Margherita Caravello con la regia di Emanuela Caruso.. Dove e Quando: L’opera andrà in scena al Teatro La Comunità di Roma dal 15 al 19 aprile 2026.. Perché: Per assistere a un’indagine lucida, profonda e al contempo ironica sulle fragilità relazionali contemporanee, in un affascinante intreccio tra teatro, neuroscienze e psicologia.. Il panorama teatrale romano si prepara ad accogliere un’opera di straordinaria attualità e forza introspettiva. Tra il 15 e il 19 aprile 2026, il palcoscenico del Teatro La Comunità ospiterà l’atteso debutto capitolino di Dino e La Perla. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Dino e La Perla”: emozioni al Teatro La Comunità

Festival del Teatro Popolare del Gargano, a Vico è di scena la commedia con ‘L’ultima luna’ e 'Dino e la perla'Arrivano da Teramo e da Roma le due compagnie che si esibiranno sabato 24 e domenica 25 gennaio a Vico, per il ‘Festival del Teatro Popolare del...

Al Teatro la Perla in scena la solidarietà con la commedia “A riveder le Stelle, o forse no”Al Teatro la Perla domenica scorsa è andata in scena la solidarietà con la commedia “A riveder le Stelle, o forse no” da un testo originale di...

Smettere di fingere, con poesia e leggerezzaDino e la Perla storia di due persone che si aiutano a smettere di fingere, in scena giovedì 12 febbraio (ore 21.15) al teatro della Casa del popolo di Bottegone. Un testo di Margherita Caravello ... lanazione.it

Dino e la PerlaEppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ... ecodibergamo.it