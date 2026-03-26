Domenica scorsa al Teatro la Perla è andata in scena la commedia “A riveder le Stelle, o forse no”, scritta da Francesco P. La rappresentazione ha visto la partecipazione di attori locali e coinvolgimento di pubblico. L’evento si è svolto nell’ambito di una iniziativa benefica, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause sociali. La serata è terminata con un applauso generale.

Al Teatro la Perla domenica scorsa è andata in scena la solidarietà con la commedia “A riveder le Stelle, o forse no” da un testo originale di Francesco P. Adamo e Davide Aiello. Il testo è stato rielaborato e adattato in chiave ironica da Aiello che è l’ideatore di questo progetto nato per raccogliere fondi destinati all’Associazione Aidel22 nata nel 2002 impegnata nel far conoscere e migliorare la qualità della vita delle persone con la sindrome di “Del22”, (Sindrome da Delezione del cromosoma 22), attraverso un’assistenza per tutte le persone accumunate da questa diagnosi che vivono in Italia una situazione di svantaggio socio-sanitario. Sul palcoscenico a recitare la compagnia amatoriale composta di persone che con il teatro hanno trovato la possibilità di esprimere le proprie emozioni e contribuire all’evento di beneficenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro la Perla in scena la solidarietà con la commedia “A riveder le Stelle, o forse no”

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