Festival del Teatro Popolare del Gargano a Vico è di scena la commedia con ‘L’ultima luna’ e ' Dino e la perla'

Il Festival del Teatro Popolare del Gargano si svolge a Vico, ospitando due compagnie provenienti da Teramo e Roma. Nei giorni 24 e 25 gennaio, verranno rappresentate le commedie ‘L’ultima luna’ e ‘Dino e la perla’. Un’occasione per apprezzare il teatro di tradizione, promuovendo la cultura e le espressioni artistiche locali e nazionali.

Arrivano da Teramo e da Roma le due compagnie che si esibiranno sabato 24 e domenica 25 gennaio a Vico, per il 'Festival del Teatro Popolare del Gargano'. Nella prima delle due serate, quella di sabato, alle 20 il sipario dell'auditorium Lanzetta si aprirà su 'La Quinta Parete', compagnia.

