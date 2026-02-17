Torino Borgo Vittoria partite illegali di poker nel piano interrato del bar tra contanti e scacciacani | locale sotto sequestro scattano le denunce

A Torino Borgo Vittoria, le forze dell’ordine hanno scoperto un'area nascosta sotto un bar dove si giocavano partite di poker illegali. Gli agenti hanno trovato giocatori con mazzi di carte, grandi somme di denaro contante e scacciacani usati come minaccia. Il locale è stato sequestrato e sono state avviate le denunce contro i responsabili. La scoperta si è verificata durante un'operazione di controllo che mirava a contrastare la criminalità nel quartiere.

Lontano da occhi indiscreti, precisamente nel piano interrato di un bar del quartiere di Torino Borgo Vittoria. Si ritrovava così il gruppo, non occasionalmente, per giocare a poker, precisamente nella specialità Texas hold 'em: tavoli da gioco attrezzati, fiches, mazzi di carte, block-notes, soprannomi e persino un simil "croupier", un uomo di 70 anni identificato come l'organizzatore dei tornei. Tutto ha avuto inizio dal sospetto, poi l'attività di contrasto al gioco d'azzardo messa in campo dalla polizia e dal personale della divisione P.A.S della Questura ne ha dato conferma.