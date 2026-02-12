Due giorni, due furti al supermercato Unes di via Roma a Cassolnovo. Tre persone sono state denunciate a piede libero per furto aggravato. I fatti sono avvenuti a fine gennaio e sono ancora sotto indagine.

Tre persone sono state denunciate a piede libero per furto aggravato in relazione a due distinti episodi avvenuti ai danni del supermercato Unes di via Roma 135 a Cassolnovo, nell’arco di appena due giorni alla fine gennaio. A.C.G., 19 anni, con alle spalle dei precedenti, è stato ritenuto il responsabile del furto di cosmetici per un valore di 400 euro avvenuto il 27 gennaio. Nella circostanza il giovane aveva utilizzato una borsa schermata con carta stagnola, in grado di isolare il contenuto ed evitare così l’entrata in funzione dei dispositivi anti-taccheggio e vi aveva collocato all’interno i cosmetici prelevati dagli scaffali del supermercato senza che nessuno se ne accorgesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Doppio furto al market. Scattano tre denunce

