Un medico è stato coinvolto in un episodio al Pronto soccorso di Merate, dove è stato chiamato un “angelo della morte”. Bertolaso ha sottolineato che ci sono state criticità legate alle cooperative coinvolte. L’evento è avvenuto il 28 febbraio 2026 e riguarda il personale medico presente nella struttura in quel momento. Nessun dettaglio sulle azioni o le motivazioni del medico sono stati resi noti.

Merate (Lecco), 28 febbraio 2026 – Un “angelo della morte” in Pronto soccorso a Merate. Il medico, condannato in secondo grado a 17 anni e 3 mesi di carcere per aver ucciso 7 pazienti con il pretesto di porre fine alle loro sofferenze, è stato subito sospeso dal servizio (dopo aver effettuato due turni). Nei giorni scorsi al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate è stato infatti reclutato come “gettonista” Vincenzo Campanile, anestesista di 53 anni originario di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Lo sconforto del Dottor Morte: "Sento che morirò in cella" L’accusa. Tra il 2014 e il 2018, mentre lavorava per il 118 di Trieste, h a ucciso nove pazienti anziani affetti da gravi patologie, somministrando loro iniezioni letali di Propofol, un potente sedativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “dottor morte” al Pronto soccorso di Merate. Bertolaso: “Criticità con le coop”

Leggi anche: Condannato per sette omicidi, era in turno al pronto soccorso di Merate: sospeso

Sospeso medico gettonista al pronto soccorso di Merate: era stato condannato in Appello a 17 anni per 7 omicidiL'Asst di Lecco ha sospeso dal servizio il medico anestetista rianimatore Vincenzo Campanile.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Dopo l'addio al dottor Tremamunno, arriva un nuovo medico per i pazienti delle frazioni; E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; Morte Domenico, si aggrava la posizione di medici e personale: sequestrati i cellulari e l'inchiesta arriverà anche a Bolzano.

Morto il dottor Francesco Maneschi, primario di ginecologia al San Giovanni: lutto nel reparto e nella sanità romanaAl San Giovanni Addolorata di Roma, martedì, l’aria in corridoio non era quella di un giorno qualunque. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia – lo stesso dove ogni turno nascono bambini e si rincorr ... alphabetcity.it

È morto Eric Dane, il Dottor Bollore di Grey’s Anatomy: ecco la vera causa della morte, la malattia che nessuno sapevaÈ morto Eric Dane, il Dottor Bollore di Grey's Anatomy: aveva 53 anni e da pochi anni gli avevano diagnosticato la SLA ... donnapop.it

#Local Ex Douanne club na Dakota y pronto di Bombero palacio pa adicto - facebook.com facebook

Merate, medico gettonista al Pronto soccorso sospeso dopo due turni: era stato condannato in Appello a Trieste per sette omicidi x.com