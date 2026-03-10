Un consigliere regionale di Forza Italia in Campania ha presentato un’interrogazione riguardante le criticità dei Centri per l’Impiego. La richiesta si concentra sui problemi organizzativi e informatici che interessano le strutture della regione. La questione riguarda la gestione e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini e le difficoltà riscontrate nel funzionamento quotidiano. La discussione si inserisce nel quadro delle attività di controllo dell’ente regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta all’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, per fare chiarezza sulle criticità organizzative e funzionali dei Centri per l’Impiego della Campania. “ È bene ricordare – dichiara Fernando Errico – che i Centri per l’Impiego rientrano nelle competenze della Regione e rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui l’amministrazione regionale attua le politiche attive del lavoro sul territorio. Sono un presidio fondamentale per l’erogazione dei servizi pubblici per il lavoro e per l’attuazione delle politiche attive, a partire dal programma GOL e dalle misure collegate al PNRR. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centri per l’Impiego in Campania, Errico (FI): interrogazione sulle criticità organizzative e informatiche

Articoli correlati

Consorzio Unico di Bacino, Errico (FI): “Retribuzioni non pagate e criticità contributive, la Regione intervenga subito”“La situazione dei lavoratori del Consorzio Unico di Bacino non è più sostenibile e richiede un intervento immediato e risolutivo da parte della...

Mobilità sanitaria, Errico (FI): “La Campania spende troppo per cure fuori regione”“Il report della Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria conferma una criticità che da tempo segnaliamo: troppi cittadini sono ancora costretti a...

Contenuti utili per approfondire Centri per l'Impiego in Campania Errico...

Temi più discussi: Annunci attivi 1 82 e 1 386 le figure ricercate; Macerata, progetto esecutivo per Palazzo Conventati; Non solo candidature: il metodo giusto per trovare lavoro; Offerte di lavoro nel Salento, oltre 1.300 posti disponibili nel settore del turismo.

Nasce la Vetrina per il Reimpiego: uno strumento per favorire il lavoro dopo le crisi aziendaliUna bacheca digitale per favorire l'incontro tra imprese e lavoratori provenienti da aziende in crisi, con incentivi per le nuove assunzioni Si è svolta presso la sede della Provincia di Varese, la ... varesenews.it

Centri per l’Impiego in Campania: Tempi lunghi per attivare i tirocini, ci vogliono mesiLa denuncia dell’Usb: Dopo la riforma dei Cpi tempi allungati per attivare i tirocini extracurriculari. Molte aziende preferiscono rivolgersi ai privati Tempi lunghi per attivare i tirocini extracur ... fanpage.it

Dall’accordo tra Italia e Albania del 6 novembre 2023 alla costruzione dei centri, dai primi trasferimenti ai problemi giudiziari e agli scontri tra governo e opposizione: la cronistoria completa dell’esperimento sulla gestione dei migranti. - facebook.com facebook

Cosa non torna (di nuovo) nel racconto di Meloni su magistratura e centri in Albania. La presidente del Consiglio ha citato il caso di un cittadino marocchino per criticare una sentenza: come già accaduto in passato, però, la sua ricostruzione non torna x.com